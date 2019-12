Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO VERON – Le sue geometrie date al centrocampo biancoceleste resteranno per gli anni a venire negli occhi e nella testa dei tifosi delle aquile. Juan Sebastian Veron ha rappresentato molto per la Lazio campione d’Italia. La ‘Brujita‘ fu una pedina indispensabile nell’economia di gioco di quella corazzata bianc’azzurra e ancora oggi ci tiene a dispensare assist, questa volta sotto forma di consigli, ai giovani calciatori della Lazio. L’ex fenomeno argentino ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Serie A. Ha parlato di Lazio, di Juventus, e di molti altri argomenti. Ecco le sue parole.

La carriera

“Ero un giocatore che aveva bisogno di tenere sempre la palla fra i piedi, mi piaceva essere sempre al centro del gioco. Quando ero in giornata buona, potevo fare ogni cosa col pallone. Quando invece la giornata era storta, era meglio partecipare il meno possibile. Mi dicevo ‘oggi sì, è il mio giorno’, altre volte invece mi domandavo ‘ma che ci faccio qui?’. La Lazio fu un momento importantissimo per me, per la maturazione e per l’ambiente. Roma è una città che respira il calcio e la Lazio veniva da un processo di crescita che l’aveva portata a lottare per il campionato.”

Le partite contro la Juventus

“Ci incrociammo al momento giusto e diedi il mio contributo per tornare a vincere lo scudetto dopo tanti anni e proprio contro la Juventus, fu una cosa fantastica. Era la Juve di Zidane e Del Piero, giocare contro di loro era come incontrare la grande storia e i monumenti del calcio mondiale. Erano sempre sfide molto sentite e gli occhi del mondo erano su di noi.”

I consigli ai giovani

“Se ti impegni a fondo, il calcio italiano ti insegna veramente a giocare e lui è in una fase importante della sua carriera, sta maturando molto. Con Joaquin parlo spesso, gli dico di tenere sempre i piedi per terra, lavorare e restare umili. Questa è la cosa più importante”.

Lotta scudetto

“Per rendere il campionato più interessante non può vincere sempre la stessa squadra. Se dovesse farcela l’Inter sarebbe uno stimolo per le altre, per il Milan, la Lazio, la Roma e il Napoli, tutte grandi squadre rafforzate e costruite per tornare finalmente a vincere”.