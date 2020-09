Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI – Il ritiro di Auronzo di Cadore volge al termine. Quest’oggi la formazione biancoceleste farà rientro nella capitale con tante incognite ancora da sciogliere e i primi bilanci stagionali da buttare giù. La squadra non ha brillato nelle amichevoli e c’è attesa per capire che piega prenderà il mercato. Non c’è dubbio che quest’ultimo punto abbia creato disattese tra Simone Inzaghi e la dirigenza. A Roma sono arrivati solo Escalante e Reina, primi tasselli di una campagna acquisti che prevedeva – e prevede tuttora – l’inserimento di almeno sei nuovi elementi.

Calciomercato Lazio, attesa per Muriqi e Fares

La chiusura degli affari Muriqi e Fares continua ad essere posticipata, creando non pochi problemi al tecnico che, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe preferito inserirli durante il ritiro. Oltre ai due, mister Inzaghi aspetta un difensore e un altro attaccante. La società ha garantito che arriveranno. L’allenatore attende, anche sul fronte contratto, già pronto sul tavolo, ma ancora non firmato. Rinnovo fino al 2023, ma prima servono garanzie.

