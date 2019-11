LAZIO INFERMERIA – La sosta per le Nazionali è sempre utile per permettere ai giocatori di recuperare dagli acciacchi fisici e dagli affaticamenti. In casa Lazio l’infermeria non preoccupa, ma negli ultimi giorni si sono registrati alcuni problemi. Radu e Marusic sono stati costretti a saltare alcune partite. Mentre il rumeno è pronto al reintegro in gruppo, per l’esterno destro c’è ancora da aspettare. Altri due casi, però, si sono registrati a Formello e riguardano Luis Alberto e Jordan Lukaku.

La situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, il Mago non è stato impiegato ieri nell’amichevole contro la Primavera. Per lo spagnolo si tratterebbe solo di un affaticamento che non preoccupa lo staff medico biancoceleste. Da qualche giorno svolge lavoro differenziato, ma già martedì potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente. La sua presenza contro il Sassuolo alla ripresa non sembra a rischio. Discorso diverso per Lukaku. Il belga si è visto per 29 minuti a Firenze, poi più nulla. La Lazio lo gestisce con parsimonia, al minimo fastidio si segue la strada della precauzione. Dopo la doppia operazione alle ginocchia, il laterale deve convivere con guai fisici. Allenamenti ridotti, cautela e niente sforzi. Inzaghi lo gestisce, pronto a concederli minuti preziosi in campionato per permettere a capitan Lulic di rifiatare.