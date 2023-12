Infortuni Immobile e Luis Alberto: si rischia un mese di stop

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE LUIS ALBERTO INFORTUNI - L'ultima partita contro l'Empoli ha lasciato la Lazio nei guai. Oltre a tre punti preziosi, infatti, nel primo tempo del match Sarri ha perso Ciro Immobile e Luis Alberto per infortunio. La durata dei loro stop è ancora da definire precisamente, ma, come riporta il Corriere dello sport, il rischio è quello di non averli a disposizione per quasi un mese.

LEGGI ANCHE ---> Infortunio Immobile, il comunicato sulle sue condizioni

Lazio nei guai: le condizioni di Immobile e Luis Alberto

Immobile punta a riprendersi dal trauma distrattivo ai flessori della coscia destra in 15/20 giorni, ma è un'ipotesi ottimistica. Il capitano biancoceleste sarà sottoposto ad ulteriori esami per valutare l'edema formatosi attorno alla vecchia cicatrice. Per quanto riguarda Luis Alberto, il timore è che si tratti di una lesione all'adduttore. Lo spagnolo è da tempo alle prese con dei dolori nella zona pubalgica, con il suo problema che potrebbe essere anche più serio di quello di Ciro. Gli esami di oggi chiariranno le condizioni del Mago, ma il rischio è di perdere anche lui per circa un mese.