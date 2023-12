Felipe Anderson verso le 300 con la Lazio, ma il rinnovo è in stallo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON RINNOVO - Contro il Frosinone Felipe Anderson raggiungerà delle 300 presenze con la maglia della Lazio. Il brasiliano è uno dei fedelissimi di Sarri, sempre in campo nelle ultime 122 partite e ad un passo dal record di Alfredo Monza con 124. Con Immobile infortunato, Pipe potrebbe tornare a interpretare il ruolo di falso 9, posizione in cui in passato aveva fatto vedere ottime cose. Il sostituto prescelto del capitano biancoceleste rimane Castellanos, ma quella di vedere il brasiliano al centro dell'attacco è comunque un'ipotesi da prendere in considerazione.

Felipe Anderson, il rinnovo in bilico

Fin qui, la stagione di Felipe Anderson è stata tutt'altro che positiva, fatta di numeri e prestazioni non all'altezza delle scorse annate. Secondo La Gazzetta dello Sport, questo calo di rendimento starebbe facendo riflettere la Lazio sulla questione legata al rinnovo. Alla base c'è un accordo fino al 2027, ma la richiesta del giocatore di 4 milioni è ritenuta alta, con la società che non è intenzionata ad andare oltre i 3,5 milioni. L'esterno vorrebbe restare, ma da svincolato potrebbe attirare l'attenzione di grandi club. Tornando però al livello di sempre, Felipe potrebbe sbloccare questa situazione, iniziando dalla prossima partita, la numero 300 in biancoceleste.