LAZIO SUPERCOPPA RIYAD – La Lazio pensa alla Juve in campionato ed in Suopercoppa. Come riporta il Corriere dello Sport, dando un’occhiata al regolamento è bene ricordare che i calciatori diffidati di Lazio e Juventus, in caso di altra ammonizione nelle prossime gare, rischiano di restare fuori dalla spedizione di Riyad.

Attenzione al giallo

Da provvedimenti, la Supercoppa quest’anno è equiparata ad una gara di Seria A, coi suoi diffidati e squalificati. Dunque se Acerbi, Lulic e Parolo dovessero rimediare un altro giallo nella prossima gara a Cagliari salterebbero la gara in Arabia. Stessa cosa, dall’altra parte, per Pjanic e Bentancur. Ma Sarri, dopo la Lazio, avrà un vantaggio, avendo a disposizione due partite e non una (Udinese in casa e Samp a Marassi).