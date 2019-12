Tempo di lettura: < 1 minuto

DI GENNARO LAZIO JUVENTUS – A pochi giorni dalla sfida tra Lazio e Juventus, continuano le voci sui possibili scenari della partita. Oggi Antonio Di Gennaro ha rilasciato le sue dichiarazioni a TMW Radio. Di seguito le sue parole.

Lazio-Juventus

“La Lazio sta giocando su alti livelli, mai come ora è il momento di fare il salto di qualità: non solo per la Champions ma anche per ambire a qualcosa in più. La Juventus potrebbe controsorpassare l’Inter oppure subire un suo allungo in classifica, nulla è deciso”.