LAZIO GREGUCCI – Ancora brucia la sconfitta rimediata all’Olimpico contro il Celtic. La Lazio è quasi matematicamente fuori dall’Europa League, salvo un miracolo nelle ultime due partite del girone. Sulla gara di giovedì sera è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva un grande ex biacoceleste, Angelo Gregucci. Ecco le sue parole.

Il percorso in Europa

“La Lazio ha fatto due ottime partite contro il Celtic, ma non ha capitalizzato la grande mole di occasioni prodotta, finendo per pagare questo aspetto.”

I consigli per il futuro

“Il cammino europeo adesso è pregiudicato, però la squadra è forte e alla guida tecnica c’è uno staff bravo. Probabilmente servirebbe un briciolo di mentalità in più per fare meglio in Europa.”