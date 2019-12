Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LITE ADEKANYE CAICEDO – La Lazio è un gruppo solido e compatto. Lo si vede in campo da come la squadra si aiuta nei momenti di difficoltà o quando esulta per un gol. A confermare la forza del gruppo, oggi Il Messaggero scrive di un retroscena avvenuto la scorsa settimana. Uno scontro di gioco provoca una lita tra Adekanye e Caicedo. Il giovane attaccante capisce di aver sbagliato e chiedo subito scusa, ma vuole fare di più. E allora decide di portare tutta la squadra a cena fuori. Il giovane olandese porta i biancocelesti da Assunta Madre, a due passi da Campo de’ Fiori, per le 20:00. Una cena di squadra senza eccessi, con un brindisi in nome del gruppo. Ma è quando arriva il conto che si scatena l’ilarità del gruppo.

Lazio, lo scherzo dei senatori ad Adekanye

Adekanye chiede il conto al cameriere, ma non sa che i senatori della Lazio hanno ordito un piano alle sue spalle. Al ristoratore viene chiesto di gonfiare l’importo da far pagare all’attaccante. Sulla ricevuta che viene recapitata all’ex Liverpool c’è scritto “Totale 40mila euro”. Adekanye sbarra gli occhi, controlla più volte la cifra e incredulo la mostra ad Andrè Silva che però è ignaro dello scherzo. Bobby non sa cosa fare, i compagni gli dicono che la sola bottiglia stappata per il brindisi vale metà conto. Si accascia sulla sedia, prima che una voce esclami “È un gioco”. Adekanye si lascia andare ad un lungo sospiro di sollievo, mentre uno dei senatori finge di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Un momento di gioco e di divertimento, che conferma la compattezza del gruppo biancoceleste.