UFFICIALE ESONERO ANCELOTTI – Era nell’aria, adesso è ufficiale. Nonostante la vittoria per 4-0 in Champions League contro il Genk e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale, il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti. Ad annunciarlo è stato il profilo Twitter dei partenopei. Per sostituire l’ex tecnico del Milan sulla panchina dei campani, in pole ci sarebbe Gennaro Gattuso.

Il tweet del Napoli