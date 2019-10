LAZIO RENDIMENTO ACQUISTI – Allarme in casa biancoceleste. I colpi di mercato messi a segno durante l’estate non si stanno rivelando decisivi nell’economia della squadra. Inzaghi nelle ultime uscite non ha mai schierato dal 1′ minuto nessuno dei volti nuovi arrivati a Formello. Il dubbio che i rinforzi non siano all’altezza dell’obiettivo Champions sta iniziando a sorgere nella testa di molti.

Lazzari

Solo Lazzari è stato impiegato con continuità da Inzaghi. Il calciatore ex Spal ha giocato più del 50% dei minuti totali. Discorso diverso per gli altri, infatti Vavro, André Anderson, Jony e Adekanye non arrivano nemmeno al 30%. Come riporta Tuttomercatoweb, il difensore sloveno è entrato nell’undici titolare solo due volte da inizio stagione, mentre per l’esterno spagnolo e il centravanti nigeriano ci sono stati solo pochi scampoli di partita. Il tecnico biancazzurro dopo la gara di coppa contro il Rennes ha provato a giustificare questa situazione dicendo: “Lazzari a parte, gli altri vengono da paesi diversi. Gli va dato del tempo, ma ora devono accelerare il loro processo di ambientamento.” Dichiarazione che lascia poco spazio all’immaginazione: bisogna fare di più.