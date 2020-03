Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO SERIE A – La Lazio vive mesi straordinari e sogna lo scudetto, ma la società nel frattempo lavora per rinforzare il proprio organico per la prossima stagione. Il nome più caldo e cercato per l’attacco è sicuramente quello di Olivier Giroud, ma i biancocelesti hanno in mente anche una valida alternativa.

Il piano B è Muriqi

Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Igli Tare segue da tempo l’attaccante Vedat Muriqi. Già 13 reti in 24 gare con la maglia del Fenerbahce per il 25enne, che potrebbe garantire ai biancocelesti caratteristiche diverse rispetto a quelle degli attaccanti attualmente in organico. La concorrenza non manca e tra le altre, anche il Tottenham starebbe seguendo le sue ultime prestazioni per un eventuale assalto in estate. Si potrebbe anche aprire un’asta partendo da una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

