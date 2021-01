Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PARMA DIFFIDATI ROMA – La Lazio non ha il tempo di godersi la vittoria contro la Fiorentina, che già deve concentrarsi sulle gare contro Parma e Roma. Al Tardini i biancocelesti ritroveranno Lucas Leiva, rientrante dalla squalifica, mentre dovranno fare attenzione in quattro: Caicedo, Fares, Escalante e Hoedt. Infatti, i quattro biancocelesti sono entati in diffida e un ulteriore cartellino giallo non permetterebbe lo di prender parte al derby del 15 gennaio. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, che domenica troveranno all’Olimpico contro l’Inter, i diffidati sono Cristante e Ibanez.

