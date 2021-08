Amichevole, Lazio-Meppen: finisce 1-1. A segno Muriqi

- Advertisement -

LAZIO MEPPEN – La Lazio è al terzo giorno del suo secondo ritiro in Germania. Quest’oggi, alle 18:30, la squadra ha disputato un’amichevole contro il Meppen. Per rivivere la sfida, ecco la cronaca scritta di Lazionews.eu.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

A disposizione: Reina, Adamonis, Lazzari, Patric, Vavro, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, André Anderson, Luka Romero, Immobile, Caicedo, Jony, Correa.

Allenatore: Sarri.

MEPPEN (4-4-2): Harsman; Jesgarzewski, Osée, Fedl, Evseev; Egerer, Guder, Ametov, Krüger; Al-Hazaimeh, Dombrowa.

A disposizione: Punt, Kauper, Ideler, Hoffman, Faßbender, Ballmert, Bunning, Klöpper, Holt, Benke.

Allenatore: Rico Schmitt.

Arbitro: Florian Exner

Assistenti: Maibaum – Westerh

Marcatori: 14′ Krüger , 18′ Muriqi

La cronaca del match

90′ – Finisce senza recupero la gara tra Lazio e Meppen sul risultato di 1-1

90′ – Cartellino rosso per Correa, che rimedia la seconda ammonizione della gara.

86′ – Harsman para il rigore di Immobile.

85′ – Scende Correa sulla sinistra e viene abbattuto in area, per l’arbitro è rigore.

74′ – Altra occasione per Immobile: Faßbender sbaglia, Correa serve Ciro che colpisce un difensore del Meppen a difesa della sua porta.

72′ – Ci prova ancora la Lazio: Cataldi trova Acerbi, ma Harsman salva il risultato che rimane sull’1-1.

61′ – Altri cinque cambi nella Lazio: dentro Akpa Akpro, Kamenovic, Luka Romero, Correa, Escalante, fuori Milinkovic, Hysaj, Felipe Anderson, Raul Moro e Leiva.

57′ – CLa Lazio sfiora il raddoppio: Immobile scatta in profondità, salta il portiere avversario e calcia sopra la traversa.

48′ – Raul Moro ci prova sulla sinistra, serve Immobile che spedisce a lato.

46′ – Cinque cambi nella Lazio: Lazzari per Marusic, Patric per Luiz Felipe, Acerbi per Radu, Cataldi per Luis Alberto e Immobile per Muriqi.

Il primo tempo del match

45′ – Fine primo tempo.

40′ – Milinkovic lancia per Muriqi che, in anticipo su Harsman, colpisce la traversa.

33′ – Raul Moro si è trovato a tu per tu con Harsman: l’uscita spericolata del portiere fa sbagliare il giovane spagnolo.

25′ – Ci prova ancora il Meppen: Krüger non trova la porta dalla distanza.

22′ – Luis Alberto da calcio d’angolo trova Milinkovic che viene fermato da una deviazione.

18′ – GOOOOL! Ci pensa Muriqi a riportare il pari in casa biancoceleste: il kosovaro viene servito da Felipe Anderson e non lascia scampo ad Harsman

17′ – Muriqi prova a scavalcare il portiere, ma la palla si impenna e termina alta.

14′ – Brutto errore in disimpegno di Luiz Felipe, Krüger sfrutta l’occasione e segna.

11′ – Milinkovic lancia lungo per Marusic che scende sul fondo, che crossa al centro per Muriqi: la mette in angolo Al-Hazaimeh.

4′ – Luis Alberto prova il tiro diretto da calcio d’angolo, ma Harsman la manda in calcio d’angolo

1′ – Partiti! Inizia la gara tra Lazio e Meppen