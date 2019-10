LAZIO GOL TESTA – Sembra scarso il feeling tra la Lazio e i gol di testa in questo 2019. I biancocelesti hanno infatti raccolto appena quattro marcature grazie a questo fondamentale dall’inizio dell’anno solare. Quali i motivi di tale defiance? La colpa potrebbe essere sia della scarsa precisione dei crossatori, che si tratti di azione o di palla inattiva, sia della poca convinzione sotto porta delle torri. Sta di fatto che così gli uomini di Inzaghi perdono un’arma importante per sorprendere le difese avversarie.

Ancora a secco in questa Serie A

Se in Europa League contro il Rennes Immobile ha segnato proprio di testa il gol del vantaggio, in Serie A la Lazio non ha ancora trovato fortuna con il gioco aereo. Non è andata diversamente la scorsa stagione in cui furono di Milinkovic contro l’Inter e di Caicedo contro la Sampdoria gli unici gol di testa, senza dimenticare la zuccata con cui il serbo sbloccò anche la finale di Coppa Italia. La rosa dei capitolini è comunque una delle più alte della Serie A e la speranza è che possa tornare a far male con i suoi saltatori.