QUI FORMELLO | Seduta individuale per Kamada: contatto con Sarri

QUI FORMELLO - Sarri e Kamada da soli nel centro sportivo di Formello. Sono giorni di riposo per la Lazio dopo la doppia amichevole (Aston Villa e Girona). I cancelli sono chiusi, tranne che per il mister e il giapponese. Prima contatto tra loro nella giornata di oggi.

Qui Formello, seduta individuale per Kamada

Vuole subito entrare nei meccanismi e mettersi in pari con gli altri. È questa la linea che segue Daichi Kamada. Seduta individuale per lui oggi a Formello. Presente Sarri, che l'ha seguito, l'ha conosciuto e ci ha parlato. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio.