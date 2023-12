Rinnovo Felipe Anderson, la Lazio non rilancia: Juve in agguato

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO FELIPE ANDERSON JUVENTUS - Dal 1° gennaio 2024, i club di Serie A non potranno più godere delle agevolazioni fiscali consentite dal Decreto Crescita per tesserare calciatori provenienti dall'estero. Sono tante le squadre che stanno cercando di chiudere i rinnovi entro la fine del 2023 per usufruire di un vantaggio del 20% sulla tassazione, ma tra essi non c'è la Lazio. Secondo Il Corriere dello Sport, i biancocelesti non sarebbero intenzionati a rinnovare il contratto di Felipe Anderson, in scadenza a giugno, e un addio del brasiliano sembra ora molto probabile.

LEGGI ANCHE ---> Respiro di sollievo per la Lazio: le condizioni di Pellegrini

Felipe Anderson pronto a partire, Juve in attesa

La Lazio aveva proposto un accordo da 3.5 milioni a stagione fino al 2027, ma il giocatore ha preso tempo, volendo riflettere sul suo futuro. Le sue prestazioni di basso livello in questa stagione, hanno convinto il club a liberarlo a fine stagione, rendendolo di fatto libero di trovare un altra squadra in cui accasarsi a parametro zero. L'entourage dell'esterno è in trattativa con la Juventus e, come riportato dal quotidiano, ci sarebbero stati già due incontri tra le parti.

D'altro canto, la società capitolina ha già inIziato a guardarsi intorno per trovare un sostituto. In estate era stato sondato Bryan Gil del Tottenham e piace anche Candreva, ma la sua età e l'importanza che ha per la Salernitana rendono un suo ritorno molto improbabile. Lotito non ha urgenza e aspetta l'occasione giusta.