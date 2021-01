Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI – La Lazio centra la sua terza vittoria nel 2021, battendo la Roma per 3 a 0. La formazione di Inzaghi arriva al derby nel migliore di modi, tenendo la porta inviolata per la quarta volta in stagione. Le reti di Luis Alberto e Immobile regalano tre punti fondamentali e per la rimonta in zona Champions League. Vediamo insieme le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

Lazio-Roma, le pagelle dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Reina 7, Luiz Felipe 7, Acerbi 7, Radu 6.5, Lazzari 8, Milinkovic 7, Luis Alberto 8, Leiva 6.5, Marusic 7, Caicedo 6, Immobile 7.5, Inzaghi 8

IL MESSAGGERO

Reina 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 6.5, Lazzari 8, Milinkovic 7, Luis Alberto 8.5, Leiva 7, Marusic 6.5, Caicedo 6, Immobile 7.5, Inzaghi 9

IL CORRIERE DELLO SPORT

Reina 7, Luiz Felipe 7.5, Acerbi 7.5, Radu 7, Lazzari 8.5, Milinkovic 7, Luis Alberto 9, Leiva 7, Marusic 6.5, Caicedo 6.5, Immobile 7.5, Inzaghi 8

LE PAGELLE DI LAZIONEWSEU

Reina 7, Luiz Felipe 7, Acerbi 7, Radu 7, Lazzari 8.5, Milinkovic 7.5, Luis Alberto 8.5, Leiva 7.5, Marusic 7, Caicedo 7, Immobile 7.5, Inzaghi 8

