Sepe in conferenza: "La Lazio è forte in tutti i reparti, sono qui per aiutare"

LAZIO SEPE CONFERENZA PRESENTAZIONE - Insieme a Guendouzi c'è anche Luigi Sepe. Il nuovo numero 33 biancoceleste si è presentato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Lazio, le parole del direttore sportivo Fabiani

"Sepe è un po’ una mia ricorrenza, lo segnalai prima di andare via da Salerno. Poi l’ho preso alla Salernitana e si è aperta l’opportunità di averlo qui. È un professionista serio, affidabile a 360 gradi. Lo voglio ringraziare per aver accettato di venire anche per un solo anno alla Lazio, poi si vedrà per il futuro".

Lazio, le parole di Sepe in conferenza

“Sono contentissimo di essere qui e spero di poter aiutare la squadra giorno per giorno e in qualsiasi momento. Mi ha spinto il fatto che la Lazio è una grande società. Quando ti chiamano alcune squadre c’è poco da pensare, non è stato difficile accettare questa squadra e questa nuova esperienza. Sarri non è cambiato, chiede di giocare dal basso e stare alti".

Sul ruolo del portiere e le critiche in Nazionale di Donnarumma

“Un portiere di oggi deve saper giocare con i piedi. Ogni giorno ci fa allenare determinate situazioni. Noi siamo contenti di farlo e di migliorare. Io penso che la porta è un reparto dove siamo pienamente apposto. Ci sono quattro portieri fortissimi convocati. Donnarumma c’è poco da parlare, è uno dei portieri più forti al mondo. Oggi ogni errore di un portiere viene amplificato”.

Riguardo la Lazio

“La Lazio è forte in tutti i reparti. Affrontarla è stato difficilissimo. Il valore della Lazio sta nei singoli, nella società, nel gioco di squadra e nella tattica. Quello fa la differenza a lungo andare. Questa squadra è forte come quella di Napoli, poi in un’annata ci sono episodi che ti possono segnare in positivo e negativo. Dobbiamo sfruttare i momenti per fare quello step in più”.

Sulla sua carriera

“Io penso che ogni carriera è fatta di episodi e situazioni. Io sono contentissimo della carriera che ho fatto, però ci sono momenti che bisogna sfruttare e spero di sfruttare questo momento”.