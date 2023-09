Sepe: "Felice di essere qui, posso aiutare molto Provedel"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SEPE INTERVISTA - Intervistato dai microfoni ufficiali biancocelesti, Luigi Sepe si è presentato nella sua nuova avventura alla Lazio.

Lazio, le parole di Luigi Sepe

"Sono felice di essere qui. Sono sicuro di poter aiutare la squadra in tanti modi visto che conosco già i modi del mister, conosco come lavora il mister dei portieri e conosco Ivan (Provedel, ndr.) e so di poter dargli una grossa mano soprattutto negli allenamenti e nella preparazione alla partita".

Su Sarri

"Conosco Sarri da tantissimi anni e in questa prima parte in cui sono qui posso dire che è uguale prima. È uno che è attento a qualsiasi cosa che avviene in campo e a curare ogni minimo dettaglio".

Su Provedel

"Penso che Ivan (Provedel, ndr.) sia cresciuto tantissimo nel corso di questi anni. L'ho incontrato tanti anni fa in Serie C, B e A, e ad oggi posso dire che è un portiere veramente forte in tutte le cose che fa".

Sulla Lazio

"È la Lazio che mi aspettavo, con giocatori forti tecnicamente, unita e con soprattutto una grande mentalità".

Sul numero e il cognome

"Il numero 33 mi è sempre piaciuto. L'ho avuto nella mia prima esperienza a Lanciano in Serie B. Metto la "L." perché il mio cognome è troppo piccolo e mi va di riempire la maglietta".