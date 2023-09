Mandas in conferenza: "Qui sento di migliorare ogni giorno"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MANDAS CONFERENZA PRESENTAZIONE - Parola anche al terzo portiere Mandas. Arrivato dalla Grecia, si è presentato in conferenza stampa a Formello di fronte ai giornalisti presenti.

Lazio, le parole del direttore sportivo Fabiani

"Di Mandas si parla molto bene. È un ragazzo che abbiamo preso, anche se inizialmente volevamo farlo rimanere in Grecia, però poi insieme all’allenatore e al presidente abbiamo fatto una riflessione, che se veniva in Italia anzitempo poteva accelerare il processo di ambientamento".

Lazio, le parole di Mandas in conferenza

"Volevo ringraziare per le belle parole. Sono contento di essere arrivato in un grande club e spero di continuare così. Sono felicissimo di poter lavorare con Provedel e Sepe. Faccio riferimento a Buffon per quanto riguarda il passato”.

Sul suo ruolo e la sua immediata permanenza

“Io posso giocare bene con i piedi, da dietro. So di essere arrivato in un grande club. Vogliamo conquistare più titoli e trofei possibili. Sia il mister Sarri che l’allenatore dei portieri mi hanno manifestato subito la loro volontà di farmi rimanere. Devo lavorare subito per ripagare la fiducia che mi hanno dato”.

Il poco minutaggio può arrestare la sua crescita?

“Non credo che esista qualcosa del genere. Ogni giorno che passa vedo che miglioro sempre di più. Vedo un miglioramento continuo anche con gli allenamenti. Sono qui per dare il massimo di me stesso".

Sulle altre offerte ricevute e la scelta della Lazio

“L’anno scorso è stato un anno molto bello. Ho avuto offerte dalla Grecia e da altri paesi, ma quando è arrivata la Lazio non ho voluto nessun’altra squadra. Io volevo venire subito qui per ambientarmi, ora avrò il tempo per migliorare tantissimo".