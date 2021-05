- Advertisement -

LAZIO TORINO CRONACA TABELLINO – È tutto pronto allo stadio Olimpico per la gara tra Lazio e Torino. Il match, valevole per il recupero della 25ª giornata di Serie A, era in programma per martedì 2 marzo. In seguito all’assenza dei granata, bloccati dall’ASL per via del Covid-19, è stata rinviata. Dunque si gioca martedì 18 maggio alle ore 20:30. Nonostante il k.o. contro la Roma nel derby, gli uomini di Simone Inzaghi si trovano a quota 67 punti, certi del sesto posto ma fuori la Champions. Mentre per il Torino questa partita è l’occasione per evitare che l’ultima giornata contro il Benevento sia uno spareggio per la retrocessione. Per quanto riguarda le formazioni scendono in campo gli 11 titolari biancocelesti, fatta eccezione per Reina, Acerbi, out per squalifica, e Correa non ancora al meglio. Strakosha, Muriqi e Luiz Felipe dal primo minuto.

Serie A 2020-2021, 25ª giornata

Lazio – Torino

Martedì 18 maggio 2021, ore 20:30

Stadio Olimpico di Roma

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali e il tabellino

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

A disp.: Reina, Alia, Armini, Patric, Cataldi, Escalante, Lulic, Parolo, Pereira.

All.: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti

A disp.: Milinkovic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Verdi, Linetty, Bonazzoli, Zaza

All.: Davide Nicola

Arbitro: Michael Fabbri (sez. di Ravenna)

MARCATORI:

NOTE – AMMONITI: 27′ Strakosha

RECUPERO:

La cronaca del match

43′ – Niente da fare per il Torino che non riesce ad arrivare in area avversaria, Lazio ben disposta in campo

42′ – Muriqi all’indietro per Fares, poi Radu e ancora Luiz Felipe

41′ – Sbaglia Rincon che regala una rimessa dal fondo a favore della Lazio

40′ – Ancora Lazio con Luiz Felipe, poi Radu per Immobile che non aggancia il pallone: rimessa dal fondo per Sirigu

39′ – Corner battuto da Luis Alberto, ci arriva per primo la difesa granata

38′ – Prova il cross Marusic, deviato sarà calcio d’angolo per la Lazio

37′ – Rimessa laterale della Lazio battuta da Fares, poi Luis Alberto perde il pallone

36′ – Ancora possesso palla biancoceleste

35′ – Cross di Marusic per Immobile che colpisce di testa, tutto facile per Sirigu

34′ – Ripartenza Torino con Lukic, tre contro tre, ferma tutto Radu

33′ – Batte Madragora che crossa in area, Muriqi di testa la spazza via

32′ – Fallo di Luis Alberto su Singo, calcio di punizione per il Torino da un’ottima posizione

31′ – Marusic per Luis Alberto, ci arriva prima Singo e il Torino riparte

30′ – Fallo di mano di Immobile in area di rigore, calcio di punizione per il Torino

29′ – Luis Alberto per Immobile che non arriva sul pallone

28′ – Ancora Lazio che fa partire il gioco come sempre dalla difesa

27′ – Ammonito Strakosha per aver alzato i toni dopo uno scontro con Sanabria

26′ – La spazza fuori Muriqi, rimessa dal fondo per Sirigu

25′ – Crossa in area il Torino, Strakosha si fa trovare pronto e fa suo il pallone

24′ – Leiva vede Lazzari che sale sulla fascia, passaggio arretrato per il brasiliano che serve Fares: l’algerino prova il tiro che termina fuori

23′ – Ancora Lazio a gestire l’azione sul campo dell’Olimpico

22′ – Si coordina male Belotti, rimessa dal fondo a favore della Lazio

21′ – Si riparte da Sirigu, Torino che perde palla e fa ripartire la Lazio

20′ – Fabbri ferma di nuovo il gioco: questa volta è Izzo a restare a terra

19′ – Luis Alberto per Muriqi che perde un contrasto, fallo e calcio di punizione per il Torino

18′ – Tanti errori del Torino al momento che concede troppo alla Lazio

17′ – Luis Alberto va per Fares, l’algerino crossa in area non ci arriva Immobile

16′ – Ancora Lazio che prova a salire, Fares crossa in mezzo, Leiva prova il tiro: la palla termina alta sopra la traversa

15′ – Perde palla Akpa Akpro e il Torino riconquista immediatamente palla con Izzo che sbaglia il passaggio

14′ – Ancora giropalla dei biancocelesti che con molta calma gestiscono il campo

13′ – In difficoltà il Torino regala un’altra rimessa laterale alla Lazio

12′ – Rimessa dal fondo per il Torino che sale con Lukic, ma Marusic interrompe l’azione granata

11′ – Il Torino restituisce palla alla Lazio, riparte il gioco

10′ – Ferma il gioco l’arbitro: Singo a terra dopo un contrasto con Fares

9′ – Prova il tiro Muriqi, Sirigu si oppone poi l’arbitro fischia fuorigioco

8′ – Conquista palla il Torino ma Lukic se la gioca male, rimessa laterale per la Lazio

7′ – Prova il cross Muriqi intercettato da Nkoulou

6′ – Cross perfetto di Radu per Muriqi, il kosovaro colpisce male di testa: rimessa dal fondo per il Torino

5′ – Lancio lungo di Marusic per Immobile che non tiene il pallone, si ripartirà da Sirigu

4′ – Rimessa laterale per la Lazio

3′ – Possesso palla adesso dei biancocelesti che provano a salire con Radu

2′ – Attacca il Torino

1′ – Si parte! Primo pallone giocato dai biancocelesti

Dove vederla in tv

Lazio–Torino si potrà vedere su Sky. La gara dell’Olimpico sarà trasmessa dall’emittente satellitare. Per seguire il match basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A oppure sul numero 251 del satellite.