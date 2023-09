Zauri sulla Lazio: "Sono tutti responsabili in questo momento"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZAURI - La Lazio non sta sicuramente passando un ottimo periodo in questo avvio di stagione. Ai microfoni di Radio Roma Sound ha detto la sua anche Luciano Zauri, ex calciatore biancoceleste. Ecco le sue parole

L'analisi di Zauri sul momento della Lazio

"Dopo la grande prestazione a Napoli siamo tornati come prima. Sappiamo che ripetere quello che è stato fatto l'anno scorso è molto difficile, ma bisogna lavorare per migliorare, soprattutto in difesa perché sta subendo di più dell'anno scorso. Inoltre, ha perso molto in fisicità e in apporto offensivo con la cessione di Milinkovic che è stato sostituito da due giocatori che ancora devono dimostrare di essere all’altezza. I responsabili di questo momento complicato sono tutti a partire dalla società a finire dai calciatori passando per Sarri."

Su Immobile

"Sarri lo conosciamo e sappiamo che ci mette molto per inserire un giocatore nei suoi schemi, quindi probabilmente nelle sue gerarchie attualmente il vice Immobile è Felipe Anderson e non Castellanos".