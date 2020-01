Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILINKOVIC SAVIC MVP DICEMBRE – Sergej Milinkovic–Savic è sempre più protagonista in casa Lazio. Ieri, il suo festeggiamento sui social e in campo, ha fatto trasparire un messaggio chiaro e ormai evidente agli occhi di tutti: la squadra non molla mai.

Lazio, Milinkovic-Savic è il MVP di dicembre

Come riporta il Corriere dello Sport, con quella di ieri Milinkovic ha collezionato 143 presenze in Serie A. In questa stagione il centrocampista serbo è sempre partito titolare segnando tre gol (Genoa, Lecce e Juventus) e fornendo 5 assist ai compagni. Il sergente non abbassa mai la guardia, offre sempre un supporto ai compagni e inoltre carica l’ambiente. Ieri, in occasione della celebrazione dei 120 anni, a pochi minuti dal match, Sergej è stato premiato come MVP del mese di dicembre dalla lega Serie A. Che il centrocampo della Lazio sia uno dei migliori del campionato non lo scopriamo di certo oggi. Quello che spera Inzaghi e tutti i tifosi, però, è che la Lazio possa continuare a fare così bene fino a fine stagione. Tornando a Milinkovic, il giocatore ha il contratto fino al 2024. Le offerte per lui ci sono sempre state – e continueranno dopo questa stagione brillante – ma il presidente Lotito difficilmente vorrà rinunciare al suo pupillo se i biancocelesti raggiungeranno la Champions League.