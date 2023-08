Calciomercato: il Verona su Akpa Akpro, le ultime

Tempo di lettura: < 1 minuto

AKPA AKPRO VERONA LAZIO CALCIOMERCATO- Continua una fase molto attiva nel calciomercato della Lazio. Sia in entrata che in uscita. La notizia riportata in mattinata da Il Messaggero è l'interessamento del Verona per Akpa Akpro, uno dei partenti da Formello.

Calciomercato Verona : piace Akpa Akpro della Lazio. Formula e cifre

La Lazio avrebbe aperto al prestito di Akpa Akpro al Verona. Gli scaligeri, infatti, vorrebbero il biancoceleste (ultima, più che discreta, stagione all'Empoli) per rinforzare in centrocampo.

Attenzione però alla formula. La società di Lotito, infatti, potrebbe voler inserire un obbligo di riscatto. Il giocatore è valutato 1.5 milioni di Euro (fonte Transfermarkt).