Sarri: "Fase difensiva ridicola. Ho paura ci sia superficialità"

LECCE LAZIO SARRI INTERVISTA - Al termine di Lecce - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato del match ai microfoni di Dazn.

Lecce - Lazio, le parole di Sarri

Due gol presi in due minuti

"È stata la conseguenza di un secondo tempo scadente. Abbiamo avuto 2 o 3 volte la palla per chiuderla, ma non sarebbe stato giusto. Abbiamo fatto una fase difensiva ridicola. Se fai un secondo tempo passivo, i tre minuti in cui puoi buttare la partita ci sono. Non abbiamo capito i momenti in cui dovevamo palleggiare. Ho visto passività fino a dentro la nostra area. Dopo un primo tempo accettabile, male".

Problemi

"Ho paura che ci sia un po' di superficialità in questa squadra. Non si può pensare che la sconfitta sia frutto di un calo fisico. Il secondo tempo è stato tutto così. C'è da lottare ancora contro questi fantasmi. La squadra ha smesso di difendere da squadra, così va tutto a rotoli. È difficilmente preventivabile. Il precampionato non è affidabile, c'entra poco con le partite che hanno in palio tre punti".

Sulla partita

"È successo tutto nel secondo tempo. Ho detto alla squadra che abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile, una squadra presuntuosa. Quando non hai la giusta mentalità ti viene meno la fase difensiva. Il resto non hanno partecipato e hanno fatto una fase difensiva 'guardata'"