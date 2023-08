Immobile: "Dobbiamo migliorare e fare lo step in avanti. I tifosi? Straordinari..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LECCE LAZIO IMMOBILE INTERVISTA - Al termine di Lecce - Lazio è intervenuto il capitano Ciro Immobile ai microfoni ufficiali biancocelesti a quelli di SkySport e su Dazn.

Lecce - Lazio, le parole di Immobile

"Stessa cosa dell'anno scorso, più del risultato che ti lascia l'amaro in bocca. La squadra ancora deve migliorare e fare lo step mentale in avanti. Episodio girato a favore loro con il miracolo incredibile di Falcone. È recuperabile perché è solo la prima"

Sulla trasferta di Lecce

"Non dobbiamo cadere sempre negli stessi errori, questo è stato un campo ostico l'anno scorso e anche quest'anno. Ora ci rimbocchiamo le maniche perché domenica c'è il Genoa"

Sulle sue condizioni

"Personalmente vi sentivo molto bene oggi, spero di aver mandato via tutte le cose negative dell'anno scorso, spero di stare bene".

Sulla partita

"Non bisogna fare l'errore di assimilare tutte le cose negative di questa partita. I nuovi si stanno inserendo piano piano, ci possono dare una mano, ci riprenderemo. Ci sono state alcune ripartenze e occasioni per poter segnare che ti portavano ai tre punti. Però è andata così, ci prendiamo la sconfitta e ripartiamo"

Sui tifosi

"I tifosi sono stati straordinari, ci hanno incitato dall'inizio alla fine, ci dispiace che hanno fatto tanti chilometri il 20 agosto per poi vederci perdere".

Le parole di Immobile a SkySport

Riguardo la sconfitta

“Preoccupa questa partita perché questa è una squadra che deve fare qualcosa di straordinario per migliorare l’anno scorso. Questi piccoli dettagli alla fine della partita diventano enormi perché ti ribaltano il risultato. Stesso finale dell’anno scorso, significa che quello che abbiamo fatto non basta".

Sulle offerte da parte dell'Arabia

"Sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare, ma alla fine non si è concluso nulla perché avevo voglia ancora di stare qui e cancellare l’anno scorso che per me non è andato bene. Voglio stare con le gambe e la testa al meglio per aiutare la squadra. Peccato perché potevamo far è il secondo gol, Falcone ha fatto qualcosa di incredibile, peccato perché a volte gli episodi fanno la differenza".

Sul nuovo ct della Nazionale

"Ha sorpreso anche me, abbiamo finito la Nation League e sembrava si fosse aperto nuovo ciclo. Ovviamente ora riparte tutto, sono felice di poter lavorare con un nuovo allenatore, ringrazio Mancini, abbiamo fatto la storia nel bene e nel male. Sono carico ora. Voglio far bene con la Lazio visto che tra poco ci sarà occasione di andare in Nazionale”.

Le parole di Immobile a Dazn

"La squadra era partita bene. Eravamo padroni del campo nel primo tempo, sembrava la partita dello scorso anno. Non abbiamo fatto passi avanti".

Parata Falcone

"Non l'ho rivista, me la ricordo bene, 9 volte su 10 fai gol, non so come ha fatto a pararla. Avrei dovuto tirarla più sporca".

Condizione

"Fisicamente e mentalmente sto benissimo. Sono partito senza mai fermarmi, lavorando bene durante tutta l'estate".

Cause della sconfitta

"Questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto della difesa il suo punto forte perché aveva l'aiuto di tutti. Quando si creano così tante palle lunghe il buco si forma. Abbiamo avuto tante occasioni per fare il secondo gol, vedi varchi per buttarti all'attacco e per difendere servono tante energie".

Cambiamenti

"Kamada è molto diverso da Milinkovic, quindi inevitabilmente devi cambiare. Isaksen è mancino quindi ha un modo di giocare diverso. A livello di rosa ci siamo completati, ora serve che i nuovi assimilino tutte le cose".