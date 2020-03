Tempo di lettura: < 1 minuto

LEIVA DIFESA LAZIO – Il mondo del calcio è fermo per cercare di arginare l’emergenza da Coronavirus. In attesa di conoscere i tempi e i modi per tornare a veder rotolare sui campi il pallone, si analizzano numeri e statistiche delle prime 26 giornate di campionato. In casa Lazio sono sotto gli occhi di tutti le prodezze di Ciro Immobile, indiscusso bomber della Serie A, Luis Alberto, re degli assist e Milinkovic. Dietro le quinte, però, c’è il lavoro fondamentale di Lucas Leiva. Con il brasiliano in campo la difesa della Lazio diventa un bunker inespugnabile.

Leiva, il segreto della difesa di Simone Inzaghi

Lucas Leiva, oltre a primeggiare in alcuni fondamentali, risulta essere l’uomo in più della difesa di Simone Inzaghi. Come riporta un’analisi del Corriere dello Sport, delle 23 reti subite in campionato (miglior difesa del torneo), nove sono arrivate senza il brasiliano in campo. I gol decisivi delle due sconfitte stagionali contro Inter e Spal si sono verificate senza il numero 6 in campo, così come le tre incassate all’Olimpico contro l’Atalanta (Leiva era squalificato). La forbice è netta, non può essere un caso. Con Lucas in campo si passa da un gol preso ogni 70 minuti a uno ogni 121′. L’esperienza e la grinta del veterano saranno una delle armi della Lazio per proseguire il cammino verso il grande sogno.

