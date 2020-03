Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio è pronta a blindare Luis Alberto. L’emergenza Coronavirus e la conseguente austerity economica hanno rallentato i discorsi sul rinnovo dello spagnolo. Ma posticipare non significa annullare, e il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. Luis Alberto è pronto a legare il suo futuro alla Lazio, come testimoniato dalle parole del suo agente, Alvaro Torres, ai microfoni di Marca.

Le parole dell’agente di Luis Alberto sul rinnovo con la Lazio

“L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A, in questa stagione sta facendo ancora meglio. Con la Lazio siamo in sintonia, parliamo in maniera molto frequente con il club per trovare un accordo per il rinnovo”.

