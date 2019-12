Tempo di lettura: < 1 minuto

MANDELLI LAZIO – Ha vestito la maglia della Lazio per una sola stagione, nel 1986-87, collezionando 34 presenze e 6 gol. Paolo Mandelli, ex bomber biancoceleste, è intervenuto ai microfoni dei canali del club per analizzare il momento di forma dell’undici di Inzaghi.

Lazio

“Il bilancio della stagione della Lazio è molto positivo. La squadra di Inzaghi ha cancellato tutte le perplessità estive, marciando ad un ritmo importante. Bravi i biancocelesti a battere due volte la Juventus, risultato che non si ottiene per caso”.

Verso Brescia

“La Lazio ha qualità e logica, riparte con intelligenza, ha varie modalità di arrivare al tiro ed affrontare la partita. Questo fa perdere i riferimenti agli avversari. Adesso dopo la sosta servirà affermare la marcia andando a vincere a Brescia, una gara insidiosa. Sarà fondamentale ripartire subito bene, le soste sono sempre imprevedibili”.