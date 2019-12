Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL – I numeri offensivi raggiunti dalla Lazio sotto la gestione Inzaghi sono da primato e, se allarghiamo la tempistica all’ultimo decennio, i risultati sono ancora più gratificanti. Come riportato dai dati Opta, infatti, i biancocelesti sono il quarto attacco della Serie A. Dal 2010 ad oggi, i capitolini hanno segnato 625 gol, 89 dei quali arrivati solo nel 2017/18 (record di reti in un solo campionato). A guidare la classifica c’è il Napoli (721), poi Juventus (712) e Roma (687). Alle spalle della Lazio chiude la Top5 l’Inter (623).

E Immobile…

E se si parla di gol non si può non citare Ciro Immobile. Sempre secondo i dati Opta, il napoletano detiene il record di reti segnate in un singolo campionato in trasferta: 16. Il bomber della Lazio condivide questo primato con Zlatan Ibrahimovic, rientrato in Italia nei giorni scorsi e pronto a rivestire la maglia del Milan.