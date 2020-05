Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO INTERVISTA PELLEGRINI – Luca Pellegrini, ex calciatore della Sampdoria e attualmente commentatore sportivo, è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società. L’ex giocatore ha dato un giudizio sulla ripresa del campionato e sulle possibilità della Lazio di competere per lo scudetto.

Luca Pellegrini sulla Lazio

“La Lazio è la squadra che ha trovato l’alchimia perfetta per raggiungere ogni tipo di risultato. Mi riferisco alla proprietà che, investendo in maniera oculata, ha allestito una squadra di altissimo livello grazie anche alla competenza dei dirigenti e dello staff tecnico, con Inzaghi che è cresciuto di pari passo con la squadra. Ora c’è la voglia di arrivare e togliersi delle soddisfazioni, sempre lavorando quotidianamente, senza pressioni. Anno dopo anno, step by step, sono arrivati anche dei trofei che consentono di acquisire consapevolezza”.

La crescita di Inzaghi

“Simone ha vissuto lo spogliatoio, è stato calciatore, ha un approccio diverso rispetto agli allenatori-teorici. Per certi versi mi ricorda la mia Samp degli anni ’90, che ogni anno inseriva un tassello in più nel proprio mosaico. È sempre stato umile, si è lasciato guidare mettendosi a disposizione della società, accettando dalla gavetta nel settore giovanile alla disponibilità al trasferimento a Salerno. Nel vivaio ha dimostrato qualità, la prima squadra però è un’altra cosa: serve maggiore personalità, si è a contatto con calciatori già plasmati”.

Il ruolo di Luis Alberto

“Luis Alberto è il giocatore della rosa biancoceleste che è cresciuto maggiormente. È arrivato dal Liverpool, a Firenze nel finale di stagione ho visto il primo lampo all’interno di una stagione anonima, era il preludio a tutto ciò che ha dimostrato da quel momento in poi. Ha messo la testa, ha capito che volere è potere, la sua evoluzione si evince anche in termini di ruolo in campo. Non è un caso che ora ogni singolo è al servizio della squadra ed ora il tecnico biancoceleste può permettersi il lusso di giocare con Milinkovic e Luis Alberto da mezzali con Correa alle spalle di Immobile“.

