SANCHEZ INFORTUNIO LAZIO INTER- Un altro dei giocatori di Simone Inzaghi perderà Lazio Inter, partita in programma domenica 17 dicembre 2023 alle 20.45. Alexis Sanchez, infatti, non sarà a disposizione per la trasferta allo Stadio Olimpico. Il motivo dell'infortunio? Affaticamento muscolare durante l'allenamento di rifinitura.

La sua assenza si aggiunge a quelli di De Vrij e Cuadrado.