INTER SERIE A ALLENAMENTI – Dopo l’ok del Viminale, i club di Serie A cominciano a preparare la ripresa degli allenamenti. Tra queste c’è anche l’Inter che inizierà le sedute individuali a partire da martedì 5 maggio.

Le modalità

Per rispettare le regole di distanziamento sociale, si potrà accedere solamente a 4 campi del centro sportivo, regolarmente sanificati da febbraio, per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori. Con loro ci sarà il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore. Per ora anche i calciatori all’estero sono rientrati in Italia, da ultimo Sanchez che concluderà domani l’isolamento domiciliare.

