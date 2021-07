LIVE Coronavirus Italia: 1.391 nuovi casi e 7 decessi

- Advertisement -

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO LUGLIO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’11 luglio

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.391 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile regione per regione. Da ieri registrati altri 7 morti, che portano il totale a 127.775 dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 143.332 tamponi per un indice di positività dello 0,97%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso numero di ieri, con 6 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134. I guariti sono 1.318 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.102.420.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 9 luglio

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio. Dalla tabella risultano altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 196.922 tamponi, con un indice di positività dello 0,7%. 169 ricoverati in terapia intensiva (-11), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). 1.434 i guariti da ieri, che portano il totale a 4.099.339 da inizio pandemia.

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’8 luglio

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 13 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 14). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.731. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.394 positivi. Il numero dei casi totali da inizio pandemia raggiunge quota 4.267.105; sono 41.469 gli attualmente positivi.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 6 luglio

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 907 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 192.424 tamponi, l’indice di positività è allo 0,47%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (-4 rispetto a ieri).

Coronavirus Italia, aggiornamento del 4 luglio

Ore 18:30, il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute oggi, 4 luglio, registra 12 decessi da Coronavirus avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto ai ieri, quando le morti segnalate erano state 22. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva a quota 127.649. A scendere sono anche i contagi. Il monitoraggio di oggi segnala 808 nuovi positivi, (ieri 932).

Coronavirus Italia, aggiornamento dell’1 luglio

Ore 18:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 882 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 luglio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano il totale a 127.587 dall’inizio dell’emergenza covid-19. Diminuiscono i ricoverati con sintomi (-61) che scendono a 1.532 e quelli in terapia intensiva (-18) che sono in totale 229 con sette ingressi giornalieri. Nelle ultime 24 ore effettuati 188.474 tamponi in più e il tasso di positività si attesta allo 0,4%.

