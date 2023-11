La MOVIOLA di Bologna Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

BOLOGNA LAZIO MOVIOLA - La Lazio dimentica la brutta sconfitta in Champions League contro il Feyenoord grazie alla sonora vittoria in Serie A contro la Fiorentina allo scadere. Ma si guarda già avanti con il match di stasera tra Bologna e Lazio allo stadio Dall'Ara. L'arbitro della gara è La Penna, un romano che per la prima volta arbitrerà una squadra di Roma. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali attraverso la moviola del match.

Bologna - Lazio, la moviola del match

Secondo tempo

90+6' Fischia tre volte l'arbitro La Penna, finisce qui Bologna - Lazio, vince la squadra di Thiago Motta per 1-0 al Dall'Ara.

90+5' Ammonito Isaksen per proteste dopo un fallo subito al limite dell'area. Il contatto c'era, ma non per l'arbitro.

90' L'arbitro La Penna dichiara i 5 minuti di recupero

64' Il Bologna pericolosissimo, ma ci pensa Luis Alberto a fermare Orsolini in ripartenza, lo fa fallosamente. L'arbitro fischia punizione, ma c'è il dubbio che possa essere calcio di rigore. Alla fine però si rimane sulla decisione dell'arbitro e dunque il contatto è avvenuto fuori dall'area.

50' Piede a martello di Saelemaekers che colpisce Castellanos in area di rigore. I giocatori della Lazio reclamano un calcio di rigore, ma l'arbitro non è d'accordo: l'attaccante del Bologna ha toccato prima il pallone

49' Ferguson e Romagnoli continuano a spingersi in area di rigore del Bologna, arrivano i gialli per entrambi dall'arbitro.

45' Goal Bologna. Nemmeno il tempo di tornare il campo che i rossoblù vanno a segno con Ferguson grazie alla palla di Zirkzeesi. Goal regolare, nessun check.

45' Fischia l'arbitro La Penna ed inizia ora il secondo tempo di Bologna - Lazio al Dall'Ara.

Primo tempo

45' Per l'arbitro La Penna non c'è recupero. Finisce qui il primo tempo di Bologna - Lazio.

44' Felipe Anderson mette in mezzo e non ci arriva di poco Luis Alberto che viene trattenuto in area di rigore. Il giocatore si lamenta ma non c'è nulla per l'arbitro.

41' Pedro care in area di rigore dopo la pressione di Posh ai suoi danni. Non c'è nulla per l'arbitro La Penna.

34' Pedro si sgancia al limite dell'area e la passa a Castellanos che tira alto. L'arbitro La Penna poi, ammonisce il numero 9 biancoceleste per proteste.E' il primo ammonito della gara.

20' Guendouzi viene travolto violentemente da Lykogiannis al limite dell'area di rigore. Non c'è nulla per l'arbitro, ma i giocatori della Lazio protestano.

16' Bellissima azione della Lazio nata da un calcio d'angolo, sfruttato benissimo dal Taty. L'azione non si trasforma in un gol, ma i giocatori di Sarri reclamano un calcio di rigore. Non c'è nulla secondo l'arbitro La Penna.

7' Scintille tra Castellanos ed Aebischer, a seguito di una trattenuta del giocatore del Bologna. Arriva l'arbitro a sedare gli animi ed a riprendere il Taty. Nessun cartellino viene estratto

5' Sfiora il gol la Lazio! Castellanos incorna la palla sul cross perfetto di Lazzari, palla sulla traversa! l'arbitro La Penna però poi, fischia fallo d'attacco. Non erano molto d'accordo i giocatori della Lazio

1' Fischia l'arbitro La Penna, comincia la gara al Dall'Ara tra Bologna e Lazio!