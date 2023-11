Serie A, Bologna - Lazio 1-0: sconfitti i biancocelesti al Dall'Ara

Tempo di lettura: 4 minuti

BOLOGNA LAZIO CRONACA TABELLINO - La Lazio viene da una trionfante vittoria in casa contro la Fiorentina all'ultimo minuto, che ha fatto forse dimenticare la dura sconfitta contro il Feyenoord in Champions League. Non c'è tempo per riposarsi, perché è di nuovo tempo di Serie A, oggi c'è Bologna - Lazio, match valido per l'11^ giornata. Ecco di seguito la cronaca live del match ed il tabellino.

Bologna - Lazio, la cronaca live del match

Secondo tempo

90+6' Fischia tre volte l'arbitro La Penna, finisce qui Bologna - Lazio, vince la squadra di Thiago Motta per 1-0 al Dall'Ara.

90+5' Ammonito Isaksen per proteste dopo il fallo subito al limite dell'area ai suoi danni. Il contatto c'era, ma non per l'arbitro.

90+3' La Lazio ora ci prova con tutte le forze negli ultimi istanti del match. Patric tenta il traversone ma finisce nelle mani del portiere rossoblù.

90+1' La Lazio pasticcia in area di rigore e stava per concedere troppo al Bologna. Grande chiusura di Luis Alberto che con freddezza esce e riparte palla al piede.

90' L'arbitro La Penna dichiara i 5 minuti di recupero

87' Rovella trova spazio e prova a trovare l'imbucata per Ciro Immobile dentro l'area, il numero 17 non concretizza l'azione.

85' Ci prova ancora il Bologna con Ndoye, ci sono i guantoni di Provedel

78' Anche Zaccagni prende un cartellino giallo per un fallo su Orsolini. Sarri ora decide di fare entrare Kamada ed Isaksen per Guendouzi e Felipe Anderson per cercare di riprendere la partita.

73' Pellegrini tenta il tiro da fuori area dopo il calcio d'angolo di Luis Alberto, palla che finisce di gran lunga sopra la porta di Skorupski

70' Buonissima azione di Luis Alberto che in qualche modo la fa arrivare dalle parti di Felipe Anderson, scambio con Guendouzi che arriva fino in porta, ma guadagna solo calcio d'angolo.

68' La Lazio adesso le sta provando tutte per cercare di rendersi pericolosa e provare a pareggiare la partita. Il Bologna ha alzato il ritmo e per la squadra di Sarri diventa sempre più difficile.

65' Niente rigore ma, solo calcio di punizione. Orsolini calcia la punizione di potenza, deviata in calcio d'angolo.

64' Il Bologna pericolosissimo, ma ci pensa Luis Alberto a fermare Orsolini in ripartenza, lo fa fallosamente. L'arbitro fischia punizione, ma c'è il dubbio che possa essere calcio di rigore.

60' Appena entrato Mattia Zaccagni guadagna un calcio di punizione. Luis Alberto direttamente tra le mani di Skorupski.

58' Ora la Lazio prova a crescere dopo il gol subito, nonostante la buonissima partita.

57' Arrivano ancora cambi dalla panchina della Lazio: entrano Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, escono Castellanos e Pedro

50' Piede a martello di Saelemaekers che colpisce Castellanos in area di rigore. I giocatori della Lazio reclamano un calcio di rigore, ma l'arbitro non è d'accordo. L'attaccante del Bologna ha toccato prima il pallone

49' Ferguson e Romagnoli continuano a spingersi in area di rigore del Bologna, arrivano i gialli per entrambi dall'arbitro.

48' Immediati i primi cambi della Lazio. Torna Pellegrini in campo, al posto di Marusic

45' Goal Bologna. Nemmeno il tempo di tornare il campo che i rossoblù vanno a segno con Ferguson grazie alla palla di Zirkzeesi. 1-0 al Dall'Ara.

45' Fischia l'arbitro ed inizia ora il secondo tempo di Bologna - Lazio al Dall'Ara.

Primo tempo

45' Per l'arbitro La Penna non c'è recupero. Finisce qui il primo tempo di Bologna - Lazio.

45' Occasione Bologna. La Lazio pasticcia in difesa, che concede una buona di costruzione del Bologna. Zirkzeesi tenta il tiro dal limite dell'aera ma la palla prende un giro strano e finisce fuori. Si salva la Lazio sulla scintilla dei rossoblù.

41' Pedro care in area di rigore dopo la pressione di Posh ai suoi danni. Non c'è nulla per l'arbitro La Penna.

38' Pericoloso stavolta il Bologna per la prima volta nel match, con il solito Zirkzeesi che colpisce di testa da un cross di Posh. Palla alta

34' La Lazio in area di rigore ancora pericolosa. Pedro si sgancia al limite dell'area e la passa a Castellanos che tira alto. Nel frattempo l'arbitro La Penna ammonisce il numero 9 biancoceleste per proteste. E' il primo ammonito della gara.

33' Ora i ritmi si abbassano al Dall'Ara, ma è sempre la Lazio a tenere il pallino del gioco. Luis Alberto tenta l'imbucata per Pedro ma viene chiuso dai giocatori di Thiago Motta

26' Ora la squadra di Thiago Motta prova a reagire ma la Lazio lascia pochissimo spazio.

17' Castellanos ancora una volta di testa, dal tiro di Luis Alberto da calcio d'angolo! Skorupski ancora una volta c'è, e la respinge dentro. A questo punto Castellanos la spedisce alta.

16' Grande ripartenza di Marusic dalla trequarti della Lazio che arriva fino in porta. Ancora angolo per la Lazio.

15' Ci prova ancora la Lazio in attacco, e lo fa ancora con Lazzari, che crossa, ma colpisce un giocatore del Bologna ed è calcio d'angolo per la squadra di Sarri. Ancora una volta Castellanos colpisce di testa ma trova i guantoni di Skorupski

10' Primi 10 minuti intensissimi della Lazio, che non ha lasciato tempo per ragionare al Bologna. La squadra di Thiago Motta sta provando comunque a ripartire

7' Scintille tra Castellanos ed Aebischer, a seguito di una trattenuta del giocatore del Bologna. Arriva l'arbitro a sedare gli animi ed a riprendere il Taty.

5' Sfiora il gol la Lazio! Castellanos incorna la palla sul cross perfetto di Lazzari, palla sulla traversa! l'arbitro La Penna poi, fischia fallo d'attacco. Non erano molto d'accordo i giocatori della Lazio

3' Primi minuti di studio per le due squadre. E' partita forte e bene la Lazio che per il momento tiene il pallino del gioco.

1' Comincia adesso il match allo stadio Dll'Ara di Bologna! è iniziata Bologna - Lazio.

Bologna - Lazio, il tabellino del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis(80' Kristiansen); Aebischer(72' Moro), Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers(80' Ndoye); Zirkzee. All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic(48' Pellegrini); Guendouzi(81' Kamada), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson(81' Isaksen), Castellanos(57' Immobile), Pedro(57' Zaccagni). All.: Sarri.

Arbitro: Sig. La Penna

Marcatori: 45' Ferguson(B);

Ammoniti: 34' Pedro(L); 49' Romagnoli(L); 49' Ferguson(B); 56' Beukema(B); 78' Zaccagni (L); 90+5' Isaksen(L)

Espulsi: \\

Recupero: 0' \ 5'

Benedetta Scatena