LIVE LAZIO SARRI LOTITO – Giornate chiave in casa Lazio per il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, la società sembra voler puntare tutto sull’ex Juventus Maurizio Sarri. Il tecnico, a sua volta, ha aperto con convinzione al progetto dei biancocelesti. Restano da sciogliere alcuni nodi riguardo l’ingaggio, lo staff e gli obiettivi di mercato da concordare con la dirigenza biancoceleste. Nei giorni scorsi sono andati in scena l’incontro tra l’allenatore toscano e la società e poi tra quest’ultima e Ramadani. Ora è attesa per gli ultimi sviluppi. Segui qui gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa.

Mercoledì 9 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Dopo aver ricevuto la documentazione completa, con tutti i dettagli sullo staff, della Lazio Maurizio Sarri avrebbe messo nero su bianco il suo sì nella notte. La conferma arriva anche da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter: “Maurizio Sarri ha firmato per la Lazio. È fatta!”. Manca solo l’annuncio ufficiale della società.

AGGIORNAMENTO ORE 8:50 – Dalle indiscrezioni filtrate nella notte, sembra che gli ultimi dubbi da sciogliere sul contratto siano stati fugati nella serata di ieri: in nottata il tecnico avrebbe sottoscritto la nuova documentazione inviatagli dal club biancoceleste a seguito delle correzioni apportate. L’entourage dell’allenatore toscano provvederà ad inviare via PEC tutti i documenti alla società, permettendo così al club di fare il fatidico annuncio ufficiale.

AGGIORNAMENTO ORE 0:10 – Maurizio Sarri intercettato dal team di Gianluca di Marzio in un noto ristorante di Milano col suo agente Fali Ramadani. Il tecnico toscano era nel capoluogo lombardo per motivi personali: la firma è in arrivo nella giornata di mercoledì.

Martedì 8 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 23:50 – Arrivano conferme da Sportitalia sulla presenza di Sarri a Milano. Il tecnico toscano avrebbe anche incontrato Enrico Preziosi, il Presidente del Genoa, che gli ha fatto i complimenti per il suo ritorno in Italia. Leggi qui per conoscere la risposta di Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Claudio Lotito ha da poco lasciato Villa San Sebastiano. Qualche istante prima del presidente della Lazio, anche De Martino ha abbandonato il posto.

AGGIORNAMENTO 20:20 – Secondo quanto twittato da Pedullà, a breve inizierà un vertice tra la Lazio e Sarri per discutere gli ultimi dettagli prima della firma.

AGGIORNAMENTO ORE 19:25 – Claudio Lotito, Roberto Rao e Stefano De Martino sono da poco entrati a Villa San Sebastiano. Da ore circola la voce di un imminente arrivo a Roma di Maurizio Sarri.

L’arrivo di Lotito a Villa San Sebastiano

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 – Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri avrebbe lasciato la Toscana con la documentazione completa e sarebbe in viaggio per la capitale. La trattativa entra, quindi, nuovamente nel vivo.

Lunedì 7 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 20:23 – L’operatore di mercato Vincenzo Morabito ha parlato di Sarri e la Lazio ai microfoni di TMWradio: “Giusto l’addio di Inzaghi alla Lazio? Secondo me sì. Vista la sua onestà intellettuale avrà riflettuto: si è poi aperta la pista dell’Inter e ha fatto bene. Se prendono Sarri al suo posto, poi, fanno bene: ci sarebbe una bella sfida in città con Mourinho. Non dimentichiamoci però dell’abilità di Lotito nelle scelte”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 – All’uscita dell’assemblea di Lega, Claudio Lotito ha parlato dell’affare Sarri e dell’ex tecnicobiancoceleste Inzaghi: “Oggi è il giorno di Sarri? Non lo so. Rimasto male per l’addio di Inzaghi? Chiedetelo a lui.”

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 – Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, ci siamo. Questa sera Sarri e i suoi collaboratori invieranno via pec le firme alla Lazio.

Domenica 6 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Sky Sport fa sapere che anche la questione legata allo staff di Sarri sarebbe risolta. Giovanni Martusciello sarà ancora il suo vice, Marco Ianni l’assistente tecnico, Andrea Pertugiò il preparatore atletico e Massimo Nenci il preparatore dei portieri. Quest’ultimo lavorerà al fianco di Adalberto Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Come riporta Sky Sport, i contatti tra la Lazio e Maurizio Sarri sarebbero continui e proficui. Nelle prossime ore è attesa la svolta definitiva a questa trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 13:15 – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Sarri avrebbe chiesto di sistemare la situazione contrattuale riguardante il suo staff, il cui monte ingaggi sarebbe superiore rispetto a quanto percepito in precedenza dai collaboratori di Simone Inzaghi. Sembrerebbe questo l’ultimo ostacolo sulla strada che porta alla firma del ‘Comandante’.

Venerdì 4 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 – Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, mancano solo gli ultimi dettagli per chiudere in positivo la trattativa. Prevista dunque la fumata bianca. Le cifre dell’accordo si aggirerebbero intorno ai 3/3,1 milioni + 700/800 di bonus.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà, stasera la Lazio proporrà l’offerta a Sarri. Previsto, quindi, un contatto nelle prossime ore con Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 – Tare è entrato a Formello insieme ad un collaboratore. Forse c’è anche Ramadani.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 – Terminato l’incontro tra Tare e Ramadani. Il ds biancoceleste e l’agente di Maurizio Sarri sono usciti da Villa San Sebastiano, e continueranno probabilmente a trattare del contratto a pranzo.

AGGIORNAMENTO ORE 12:05 – Ramadani, Lotito e Tare, stando quanto appreso dalla nostra redazione, si troverebbero a Villa San Sebastiano.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 – Ramadani è a Roma. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’agente del tecnico toscano sarebbe sbarcato nella Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri sarebbe rientrato in Toscana dopo l’incontro con Claudio Lotito a Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 00:05 – Il Presidente Claudio Lotito e il DS Igli Tare hanno lasciato il Centro Sportivo di Formello.

Giovedì 3 giugno

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 – La giornata: Maurizio Sarri nel pomeriggio ha visitato la struttura di Formello accompagnato da Igli Tare. Dopo il colloquio con il ds bianc’azzurro, il tecnico è andato a cena con Claudio Lotito per definire i dettagli dell’accordo. Domani è atteso a Roma l’agente dell’allenatore ex Juventus. Le impressioni ricavate dalla riunione, dunque, sembrano andare tutte in direzione di una firma.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Inizia la riunione decisiva tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. L’incontro si sta svolgendo in un ristorante nei pressi del centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 – Secondo quanto battuto dal giornalista Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri sarebbe appena arrivato a Roma per incontrare la dirigenza della Lazio. A breve l’incontro con Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 – Alessandro Matri e Igli Tare hanno da poco lasciato il centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – Da quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore ed il presidente biancoceleste si dovrebbero incontrare questa sera alle 19:00

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 – Era previsto per la tarda serata l’incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, ma sembra esser stato anticipato.