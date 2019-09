LAZIO FORMELLO LOTITO – Nella giornata di ieri, a Formello, ha fatto visita Lotito. Il patron biancoceleste ha seguito a bordo campo la prima parte dell’allenamento, poi è intervenuto di persona sul caso-Immobile per ‘assolvere’ il bomber della Lazio e ristabilire l’ordine. Nessuno, forse, si sarebbe aspettato solo 7 punti in cinque giornate di campionato; ora bisogna iniziare a vincere per smuovere la classifica.

La difesa di Lotito

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, a margine del convegno a Palazzo Chigi sui temi del bullismo e del disagio giovanile, il numero uno della Lazio avrebbe ribadito la sua difesa nei confronti di Immobile: “A Ciro sono successe due cose: aveva l’ansia di voler dare un forte contributo, forse perché prima della partita ci ho parlato io, responsabilizzandolo molto. Poi, mi è stato riferito che nell’intervallo aveva accusato un problema fisico e allora l’allenatore ha pensato di preservarlo, in vista del match con l’Inter. Il suo comportamento è stato percepito come elemento di ribellione, ma non è così: non tutti possiedono autocontrollo, va considerato l’aspetto psicologico, l’adrenalina. Ha chiesto scusa in maniera autonoma”, le parole del presidente.