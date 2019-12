Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO LUIS ALBERTO – Tra i “Fantastici Quattro” della Lazio, Luis Alberto sta spiccando per i numeri impressionanti riguardanti gli assist. 13 fino a questo momento, 12 in campionato e uno in Europa League, che pongono lo spagnolo ai vertici del calcio europeo in questa speciale classifica. Il club biancoceleste, dal canto suo, non vuole farsi scappare il gioiello ex Liverpool e avrebbe cominciato le trattative per il rinnovo.

Lazio Luis Alberto, si lavoro al rinnovo

Come riportato da Il Messaggero, sarebbero già in corso le trattative tra la Lazio e l’entourage di Luis Alberto per proseguire il rapporto tra le parti che avrebbero già un’intesa verbale. L’idea è quella di prolungare l’accordo fino al 2025 con un cospicuo aumento dell’ingaggio. Dirigenza e agenti sono ancora al lavoro e dopo la Supercoppa potrebbe arrivare la fumata bianca; con l’annuncio ufficiale atteso a inizio 2020.