LUIS ALBERTO SPAGNA MILAN – Fischio d’inizio ore 20,45, Lazio e Milan attendono la gara di questa sera per capire quale sarà il prossimo futuro della stagione. Biancocelesti in ottima forma che si affidano al solito trio: Milinkovic, Immobile e Luis Alberto. E’ proprio il “mago” il protagonista tanto atteso, vista la preconvocazione ricevuta dal ct iberico Robert, come riporta il Corriere dello Sport.

Numeri con i rossoneri

Il numero 10 laziale attendeva con ansia questa sfida per misurarsi con il suo connazionale Suso, avversario anche in nazionale per conquistare un posto ai prossimi europei, assente questa sera per un risentimento al polpaccio. Una chance in più per “Magic Luis” che contro i diavoli può continuare a stupire. In Europa solo De Bruyne è davanti a lui per assist forniti e il Milan porta solo dolci ricordi. Contro i “Diavoli” il primo gol in campionato con la Lazio all’Olimpico e, inoltre, proprio a San Siro, nel 2016, faceva l’esordio in Serie A.