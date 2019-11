Tempo di lettura: < 1 minuto

LUISS MALAGO’ SPORT – Nel pomeriggio all’Università Luiss, è andato in scena il convegno ‘Milano-Cortina 2026: governance e prospettive di crescita per lo sport e per l’Italia’. Il presidente del Coni Giovanni Malagò e l’ex vice presidente della Lazio e prorettore alla didattica Luiss Roberto Pessi, moderatore il prof. di Diritto dello Sport Enrico Lubrano erano presenti all’evento.

Nessuna dichiarazione

Dopo aver fornito una panoramica di tutti i profili più rilevanti ed attuali per lo sport, che è una vera e propria “industria”, che rappresenta l’ 1,6% del PIL nazionale, sul delicato tema delle dimissioni dell’ex presidente di Lega Gaetano Miccichè, Malagò ha preferito non rilasciare dichiarazioni in attesa degli sviluppi del caso.