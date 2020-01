Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIZ FELIPE NAPOLI LAZIO – A pochi minuti dal fischio di inizio del match tra Napoli e Lazio sul canale telematico ufficiale biancoceleste e sulla Rai è intervenuto Luiz Felipe. Il difensore che comporrà il terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Radu ha parlato della partita e dell’importanza della Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

Napoli-Lazio

“Teniamo molto alla Coppa Italia, competizione che ci ha dato molte soddisfazioni negli ultimi anni anche tramite la Supercoppa. Non sarà facile battere ancora il Napoli, ma con la stessa concentrazione che ci ha permesso di vincere due volte in 15 giorni contro la Juventus possiamo ripeterci. Loro vivono un momento poco positivo ma hanno qualità. Sono felice di aver vinto la Supercoppa italiana, ora guardiamo avanti per raggiungere altrettante soddisfazioni. Oggi è una grande opportunità, non sarà facile ma vogliamo fare una partita perfetta.”