Tempo di lettura: < 1 minuto

MALAGO’ RIFORMA SPORT – L’avvento del Coronavirus ha sicuramente stravolto il mondo del calcio e tutta l’organizzazione che gira intorno ad esso. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

Malgò sulla Riforma dello Sport

“E’ un classico pasticcio all’italiana. Sono stati approvati i decreti dal 2 al 6 su altri settori ma il decreto 1 che riguardava la governance dello sport e del Comitato olimpico, a garanzia della sua indipendenza e autonomia, è rimasto in sospeso. Oggi però non si può più rinviare perché siamo arrivati a un punto per cui è indispensabile trovare uno strumento che chiarisca e definisca la situazione. Non possiamo rischiare di avere problematiche a livello internazionale. Non voglio far polemica, sono molto propositivo, ma la realtà è delicata e complessa”.

