LAZIO WESLEY HOEDT – La sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund è alle porte. Oggi in conferenza stampa hanno parlato Simone Inzaghi e Lucas Leiva ribadendo le intenzioni di voler portare la qualificazione a casa già da domani sera. La squadra è carica e lo dimostra anche Wesley Hoedt che sul suo profilo Instagram ha caricato una sua foto con scritto: “Pronti per un altro passo in avanti”. Tutti i tifosi non vedono l’ora che la Lazio torni a giocare le fasi finali della maggiore competizione europea.

Il post di Wesley Hoedt

