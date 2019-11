MANFREDINI LAZIO – Nella serata di ieri, la Lazio è stata sconfitta per 2-1 dal Celtic compromettendo quasi in maniera definitiva la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. L’ex biancoceleste Christian Manfredini ha commentato così la sconfitta degli uomini di Inzaghi ai microfoni di Radio Sportiva.

Lazio-Celtic

“La sconfitta della Lazio contro il Celtic è stata totalmente inaspettata. Ma la squadra di Inzaghi, non ha neanche giocato male, i gol subiti sono arrivati su due disattenzioni. Questa però è una brutta batosta che compromette la qualificazione. Ora testa al campionato. Stiamo ancora aspettando i big come Milinkovic e Luis Alberto, per ora la Lazio la sta trascinando Immobile con i suoi gol. Ciro è uno dei migliori attaccanti della Serie A, magari subisce qualche periodo di flessione ma adesso sta facendo, deve continuare così: la convocazione per gli europei potrebbe dargli la consacrazione definitiva”.