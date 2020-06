Tempo di lettura: < 1 minuto

MENDIETA LAZIO – E’ stato uno degli acquisti più controversi della storia del calciomercato laziale. E non solo. Gaizka Mendieta arrivò a Roma nel 2001, prelevato dal Valencia con l’obiettivo di sostituire il partente Pavel Nedved. Sergio Cragnotti spese per il suo cartellino ben 89 miliardi di lire, facendo di lui il secondo investimento più importante della storia biancoceleste dopo Crespo. L’ex centrocampista ha rilasciato un’intervista a TMW Radio nella quale ha parlato anche delle speranze scudetto della Lazio di Simone Inzaghi.

Mendieta sulla Lazio di Simone Inzaghi

“Scudetto? Penso che la Lazio possa farcela. Fino alla lunga sosta la Lazio aveva fatto una stagione spettacolare, mostrando di avere una rosa di alto livello. Competere fino alla fine con la Juventus non sarà facile, ma l’entusiasmo, l’ottima condizione fisica e la grande voglia della squadra di Inzaghi potranno essere determinanti. Luis Alberto ha fatto un’altra annata incredibile. Si è adattato davvero bene al calcio italiano e anche in questa stagione ha aiutato la Lazio ad arrivare dove si trova ora. Avrà un ruolo chiave anche in questo finale di stagione”.

