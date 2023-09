OCCHIO AL FISCHIETTO, Milan - Lazio affidata a Massa

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN LAZIO DESIGNAZIONE ARBITRALE MASSA - L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A. Per dirigere Milan - Lazio, match in programma sabato 30 settembre 2023 a San Siro, è stato scelto Davide Massa della sezione di Imperia. Vecchi e Perrotti saranno gli assistenti e Ghersini il IV Uomo. Al VAR Mazzoleni, coadiuvato da Abbattista.

Milan - Lazio, la squadra arbitrale

Arbitro: Massa

Assistenti: Vecchi - Perrotti

IV Uomo: Ghersini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abbattista

Lazio, i precedenti con l'arbitro Massa

Il fischietto di Imperia ha già arbitrato la Lazio in 24 occasioni, con un bilancio di 11 vittorie biancocelesti, 5 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo precedente è stato il derby del 19 marzo 2023, vinto grazie alla rete di Zaccagni. Quello dj sabato, inoltre, sarà il secondo Milan - Lazio da Massa, dopo il 2-0 a favore del Diavolo nel 2016.