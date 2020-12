Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DIFFIDATI – La Lazio scende in campo all’Olimpico di Roma, domenica 20 dicembre per affrontare il Napoli di Gennaro Gattuso. I ragazzi di Inzaghi devono stare attenti alle ammonizioni, specialmente chi è già diffidato, in vista del match di San Siro contro il Milan di mercoledì 23 dicembre.

I diffidati

Sono tre i calciatori diffidati che se rimediano il cartellino giallo domenica, salterebbero il match con il Milan: Caicedo, Fares e Leiva. Il numero 20 è in ballottaggio con Correa, mentre l’algerino è ai box per uno stiramento mentre il brasiliano sta stringendo i denti per strappare una convocazione.

