Pioli in conferenza: "La Lazio ha grande velocità e qualità"

MILAN LAZIO PIOLI CONFERENZA - Alla vigilia del big match tra Milan e Lazio, l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato della sfida in conferenza stampa.

Milan - Lazio, le parole di Pioli alla vigilia

Aver giocato partite importanti aiuta?

"Sì, assolutamente, perché ti aiutano a tenere alta la concentrazione e a tenere alto il livello"



Condizione

"Si può dire che stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione".



Ritorno in vetta

"Non conta la vetta ora, ma la voglia di fare bene e di interpretare bene le partite. Non esistono partite facili e nemmeno partite impossibili. Sono contento di ciò che la squadra ha fatto in questi due giorni".



Lazio

"La Lazio gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento - e stanno bene - sono una squadra forte"